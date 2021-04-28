"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Rusya'dan 7 diplomatı sınır dışı etme kararı

28 Nisan 2021, Çarşamba 14:25
Rusya 2 Litvanyalı, 1 Letonyalı, 1 Estonyalı ve 3 Slovakyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatların 5 Mayıs’a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçisi Eitvydas Bayarunas, Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstinş ve Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Piret Reintamm Benno’nun bakanlığa çağırılarak bu ülkelerden Rus diplomatların "temelsiz ve kışkırtıcı" bir şekilde sınır dışı edilme kararının sert bir şekilde protesto edildiği bildirildi.

Vilnius, Riga ve Tallin’in, Rusya’ya karşı açık şekilde "düşmanca" bir yol izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, bu Baltık ülkelerinin Çekya ile Rusya’ya karşı dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak Litvanya Büyükelçiliğinden 2, Letonya ve Estonya Büyükelçiliklerinden de 1’er çalışanın Rusya’yı 7 gün içerisinde terk etmesi istendi." ifadeleri kullanıldı.

Estonya Büyükelçisi Lubomir Rehak’ın da Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildiği belirtilen açıklamada, Slovakya’da 3 Rus diplomatın "absürt ve uydurulmuş" suçlamalarla "istenmeyen kişi" ilan edildiği, Slovakya’nın Rusya karşıtı kampanyalarla Çekya ile “sahte” dayanışma sergilediği ifade edildi.

3 Estonyalı diplomatın mütekabiliyet gereği "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, diplomatların 5 Mayıs’a kadar Rusya’yı terk etmeleri istendi.

AA

Etiketler: Rusya, diplomat, sınır dışı, karar
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    Tam kapanmada cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

    İstanbul'dan kaçış trafiği

    Pfizer ve AstraZeneca aşısı aile içi bulaşı riskini azaltıyor

    Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 293 ölüm daha

    ABD Donanması'ndan İran gemilerine uyarı atışı

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Avrupa Parlamentosu İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı

    Şehirler arası otobüs seferleri 2 katına çıktı

    İngiltere, otoyollarda sürücüsüz araçlara izin verecek

    İçişleri Bakanlığı kapanmayla ilgili merak edilen soruları cevapladı

    İzmir'deki depreme ilişkin 22 gözaltı kararı

    DSÖ: En az 17 ülkede Hint varyantı tespit edildi

    Kapanma VAR destek paketi YOK

    İlk fotoğraflar dünyaya ulaştı

    TBMM'nin Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

    'Sehven ifade ettim'

    Hrant Dink: Allah bizi komşu kılmış

    Esnaf kredi değil, hibe istiyor

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken gevşeme, geç kapanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kadir Gecesinde şehadet getirdim
    Genel

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların darbe hazırlığı
    Genel

    'Sehven ifade ettim'
    Cevher İLHAN

    Demokrasi ve hukuk askıda
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslüman’a rahmet dilenir mi?
    Cenk ÇALIK

    Hastalıkların dâvetçisi: Karışık yemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.