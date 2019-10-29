Rusya Savunma Bakanlığı: 34 bin YPG/PKK'lı güvenli bölgeden çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye-Rusya Mutabakatı gereği 34 bin YPG/PKK terör örgütü mensubu ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın güvenli bölge dışına çıkarıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov, yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Borenkov, Rus tarafının mutabakatta öngörülen şartları yerine getirdiğini belirterek, "Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasında öngörülen önlemleri tamamen uygulamıştır. 29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir." ifadesini kullandı. Suriye-Türkiye sınırında rejime ait güçlerin 84 sınır karakolu oluşturduğu bilgisini paylaşan Borenkov, bunlardan 60'ının Kamışlı, 24'ünün ise Kobani bölgesinde bulunduğunu aktardı. Borenkov, 23 Ekim 2019’dan itibaren Rus askeri polisinin Cerablus-Koran, Kamışlı-Fakira ve Kamışlı-Simalka’da 10 kilometrelik güvenlik bölgelerinde devriye gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türk tarafının, günlük olarak mutabakatın uygulanmasına yönelik bütün eylemleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti. AA

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