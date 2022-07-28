Rusya: Tahıl anlaşması çökebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andriy Rudenko, Rusya’nın tarımsal ürün ihracatına yönelik engeller derhal kaldırılmadığı takdirde, Karadeniz’deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatacak Türkiye öncülüğündeki tahıl koridoru anlaşmasının çökebileceğini söyledi.

Independent Türkçe’nin haberine göre Rudenko, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının yakında yeniden başlayacağını belirtti ve tahıl koridoru anlaşmasının korunmasını umduğunu belirtti. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya savaş açmasının ardından bu yana Kiev’in tahıl ihracatı büyük ölçüde azaldı. Ağır çatışmalar hem tahıl stoklarına hem de liman tesislerine zarar verdi. Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye cuma günü Ukrayna’nın 3 limanının tahıl ihracatı için açılması üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Haber Merkezi

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