Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda kurtarmayı hedeflediği bölgeden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların sadece "provokasyonları" artıracağını söyledi.

Dmitry Polyanskiy, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını" iddia etti.

Polyanskiy, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhanks Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbas halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleştiği sadece bir zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

Rus Büyükelçi, "ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbas'ta Elenovka yakınlarındaki bir gözaltı merkezine isabet ederek 50'den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecektir." dedi.

Kiev'e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri "meşru askeri hedefler" olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, "Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yönlendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.