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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Saint-Joss Belediye Başkanı Emir Kır: Eğitimle her şeyin hakkından gelebilirsiniz

09 Ekim 2019, Çarşamba 13:50
Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika'da yaşayan Türk kökenlilerle ilgili, "Türkiye'den de Belçika'dan da aldığınız önemli şeyler var. O sentezi iyi yaptığınız zaman başarı mümkün." dedi.

Belçika'nın Charleroi kentinde 1968'de doğan ve ülkedeki "ilk Türk kökenli belediye başkanı" olan Kır, yaşadıklarını anlattı.

Ailesinin 60'lı yıllarda Emirdağ'ın Keçili köyünden Belçika'ya geldiğini belirten Kır, babasının madende çalıştığını ve buradan erken emekli olduğunu söyledi.

Kır, Belçika'ya ilk geldiklerinde ailesinin burada kalıcı olarak kalmayı düşünmediğini belirterek, "Ailem çok zor zaman geçirdi ama öncelikli teşekkür borcumuz onlara. Ne olduysak onların sayesinde olduk, bize çok yatırım yaptılar." ifadelerini kullandı.

Belçika'ya gelirken annesinin kendisine hamile olduğunu aktaran Kır, "6 çocuklu bir ailede dünyaya geldim. Annem erken yaşta çocuklarını kaybetmiş ve bizim de öleceğimizden korkmuş. O nedenle çok çocuk istemiş. Sıkıntısız büyüdük ama kolay olmadı." diye konuştu.

"Dönemin Saint-Joss belediye başkanı, beni öğrencilik yıllarımda fark etti ve işe aldı"

Kır, örnek aldığı kişilerin başında babasının geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın kötü alışkanlıkları yoktu, eğitime önem verirdi. Akranlarım 18-20 yaşında evlenirken, ben üniversiteye gittim. O zaman da okumak çok hoş değildi çünkü göçmenlerin amacı para kazanmaktı. Babam ise bize eğitimin önemini anlattı. Biz de onun bize çizdiği yoldan ilerledik."

Hayata gözlerini Belçika'nın Charleroi kentinde açtığını hatırlatan Kır, 9 yaşından itibaren şu anda başkanlık koltuğunda oturduğu Saint-Josse belediyesine taşındıklarını dile getirdi.

Dönemin Saint-Joss belediye başkanının kendisini öğrencilik yıllarında fark ettiğini ve işe aldığını anlatan Kır, böylece siyasete adım attığını belirtti.

"Bugün maalesef bir Müslüman düşmanlığı var"

Kır, babasının kendisine verdiği "Evlatlarım, bir insan sadece ailesi için yaşamaz aynı zamanda topluma karşı da sorumluluğu vardır." tavsiyesini çok önemli bulduğunu söyledi.

Yabancı düşmanlığıyla çok karşılaşmadığına dikkati çeken Kır, "Ancak özellikle sosyal sınıf çatışmasını hissettim. Ben işçi çocuğuydum. Üniversiteye gittiğimde çokça burjuva sınıfının çocukları vardı. Kış ayında bu arkadaşlarım kayak yapmaya giderdi, biz köyümüze dönerdik. İşçi çocuğu olmanın ne kadar zor olduğunu hissettim." ifadelerini kullandı.

Kır, yabancı olduğu için zaman zaman zorlandığına değinerek, "Brüksel'in Schaerbeek Belediyesinde yabancılar kaydedilmiyordu. Bunları birebir yaşadık. Son yıllarda gençliğimde olmayan şeyler oluyor. Gençliğimde, Müslümanlar hedef değildi ama bugün maalesef bir Müslüman düşmanlığı var." diye konuştu.

Kır, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara, "Türkiye'den aldığınız önemli şeyler var. Belçika'dan da aldığınız önemli şeyler var. O sentezi iyi yaptığınız zaman başarı mümkün." tavsiyesinde bulundu.

"Ailelerimiz 'döneceğiz' düşüncesiyle yaşadılar, biz ise kalıcıyız"

Evli ve 3 çocuk babası olan Kır, "Çocuklarımızın işi daha kolay çünkü biz göçmen çocuğuyduk, onlar göçmenlerin torunları. Ailelerimiz 'döneceğiz' düşüncesiyle yaşadılar, biz ise kalıcıyız. Onların bir ikilemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kır, Belçikalı Türklerin eğitime daha fazla önem vermeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Ayakta kalabilmek için maddi başarı önemli ama eğitimle her şeyin hakkından gelebilirsiniz." dedi.

İlk gençlik yıllarında kendisini etkileyen bir anısını da anlatan Kır, "Bize gönüllü olarak yardım eden yaşlı Belçikalı vatandaşlar vardı, bu kişilerin çok iyiliğini gördük ve gençliğimde beni çok etkiledi. Gönüllü olarak hizmet etmenin önemini o yaşta anladım." diye konuştu.

AA

Etiketler: belçika, belediye başkanı, emir kır
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