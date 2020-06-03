‘Salgın kalıcı hasar bırakacak’

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu.

Bankanın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun analitik bölümleri yayımlandı. Raporda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye ciddî bir darbe indirdiğine işaret edildi. Raporda, “Salgın; uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde yatırımların azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fizikî ve beşerî sermayenin erozyonu, küresel ticaret ve tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar bırakacak. Bu etkiler, gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verimliliğini azaltacak.” ifadeleri kullanıldı. AA

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