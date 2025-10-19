Paramız pul oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkânına girdi. Burada kuyumcu ile ekonominin durumuyla ilgili sohbet eden Babacan, 200 TL’nin tedavüle çıktığı 2009 yılında çeyrek altının 66 lira 50 kuruş olduğunu ve 200 TL ile üç adet çeyrek altın alındığını belirtti.

Babacan elindeki 200 TL’yi kuyumcuya göstererek “2009’da bu para çıktığında, ben bu parayı veriyordum size. 3 tane çeyrek alabiliyordum. Şimdi aynı 3 çeyreği alabilmek için şu an 30 bin lira para vermek gerekiyor. Yani 150 adet 200 TL. İşte paranın değer kaybını böyle düşünün. Memleketimizin durumu bu” şeklinde konuştu. Mehmet Kara - Ankara

