Shinzo Abe’den Orta Doğu’ya ziyaret

Orta Doğu seyahati için ülkesinden ayrılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülke liderlerini bölgede istikrar arayışına davet edeceğini açıkladı.

Orta Doğu’daki ABD-İran arasındaki gerginliğin gölgesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret edeceği bildirilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sabah saatlerinde ülkesinden ayrıldı. Japonya’dan ayrılışı öncesinde açıklamalardan bulunan Abe, "Japonya’nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ile kurduğu dostane ilişkilere dayanarak ülke liderlerini diyalog ve rasyonel tedbirlerle bölgede istikrar arayışına davet edeceğim" dedi. Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararına da değinen Abe, muhataplarına söz konusu kararının nedenlerini açıklayarak anlayış talep edeceğini de sözlerine ekledi.

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.