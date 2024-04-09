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9 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldı

09 Nisan 2024, Salı 16:14
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden şu ana kadar 409 cenazenin çıkarıldığını duyurdu.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

 

Basal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil Savunma Birimi, işgal devleti İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından yetkili devlet kurumları ve uluslararası kuruluşların işbirliğiyle şehit naaşlarının Şifa Hastanesi ve çevresi ile Han Yunus kentinden çıkarılması çalışmalarını sürdürdü. İşgal güçlerinin her iki bölgeden de çekilmesinden bu yana şu ana kadar 409 şehidimizin naaşına ulaşıldı, çalışmalar devam ediyor.”

Uluslararası topluma ve ilgili makamlara, Gazze'de yıkılan evlerin enkazı altından cesetlerin çıkarılmasına yardımcı olacak kazı çalışmaları için ekipman ve makinelerin sağlanması konusunda çağrıda bulunan Basal, sadece Han Yunus’ta ve Şifa Hastanesi çevresinde yıkılan evlerin kum ve molozlarının altında onlarca ceset olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeni'nin bölgedeki görevini tamamladığı ve önceki gece buradan tamamen çekildiği sadece Nahal Tugayı'nın Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği aktarılmıştı.

İsrail ve uluslararası medyada, bu adımın, ateşkesin ve esir değişimi anlaşmasının imzalanması konusunda ABD'nin baskısı sonucu atıldığına ilişkin haberler yer almıştı.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

AA

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