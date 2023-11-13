Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “(Gazze) Şifa Hastanesi’nde durum çok vahim” ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi’ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
DSÖ’nün Şifa Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, “Şifa Hastanesi’nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
AA