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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Şili'de tansiyon düşmüyor: Zam protestolarında ölü sayısı 15'e yükseldi!

22 Ekim 2019, Salı 16:47
Şili'de metro ücretine zam yapılmasıyla başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Şili basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rodrigo Ubilla, ülkenin bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getiren şiddetli protestolar nedeniyle 15 kişinin öldüğünü doğruladı.

Ubilla, ölenlerin 11'inin başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesinde olduğunu ve ölümlerin alışveriş merkezlerinin yağmalanması ve yakılmasıyla ilişkili olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede çoğu olaysız geçen 42 gösteri düzenlendiğini belirten Ubilla, gösteriye katılanların sayısının 130 bin civarı olduğunu belirtti.

Zam karşıtı başlayan ve şiddetli gösterilere dönüşen protestolar

Şili'de Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Gösterilerin yağma ve yakma vakalarına dönüşmesiyle başkent Santiago'yu da kapsayan 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "Acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, protestolarda güvenliğin sağlaması için 9 bin 500 polis ve asker görevlendirildiğini bildirmişti.

Ülkeyi savaş alanına çeviren ve 6. gününde de devam eden şiddetli protestoların neden olduğu yağma olayları nedeniyle 15 kişinin öldüğü, 84 kişinin yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin de tutuklandığı bildirilmişti.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

Devlet Başkanı Pinera da, ülkenin son yıllardaki en zorlu döneminden geçmesine yol açan şiddetli gösterilere son verecek bir çözüme varılabilmesi için siyasi parti liderleriyle görüşeceğini açıklamıştı.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

AA

Etiketler: şili
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