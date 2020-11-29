Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Fransa'yı kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dün Fransa'nın birçok şehrinde düzenlenen gösterilerdeki polis şiddetini kınadı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter hesabından, ülke çapında polis şiddeti ve "genel güvenlik" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde polisin uyguladığı şiddete ilişkin paylaşımda bulundu.

Suriye'de Esed rejiminden kaçıp Fransa'da serbest foto muhabirliği yapan Ameer al Halbi'nin hastane yatağında başı sargılı, burnunda tampon ve yüzü kanlar içindeki fotoğrafını paylaşan Deloire, Halbi'nin polislerce copla darbedildiğini belirtti.

Deloire, "Ameer al Halbi ile tam dayanışma içiresindeyiz. Bu polis şiddeti kabul edilemez." ifadesini kullanarak Halbi'nin Suriyeli birkaç gazeteci ile sığınmacı olarak geldiği Fransa'da tehditlere maruz kalmaması, aksine korunması gerektiğine dikkat çekti.

"Bandajla sarılı şekilde buldum"

Fransız basınındaki haberlere göre, söz konusu fotoğrafı çeken foto muhabiri Gabrielle Cezard da gösterilerin kızıştığı sırada, polisin kendilerinin ve göstericilerin bulunduğu alana biber gazı kapsülleri attığını kaydetti.

Tüm gazetecilerin bir duvar kenarında bulunduklarını ve gazeteci olduklarının anlaşıldığını aktaran Cezard, polisin coplarla kendilerine müdahale ettiğini belirtti.

Cezard, "Ameer, basın kasketi ya da kolluğu giymeyen tek fotoğrafçıydı. Bir anda onu kaybettim, sonra onu etrafı insanlarla dolu, tüm yüzü kanlar içerisinde ve bandajla sarılı şekilde buldum." dedi.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Gerald Garmanin de Twitter hesabından, protesto gösterilerinde 37 polis ve jandarmanın yaralandığını belirterek "Bir kez daha kolluk kuvvetlerine yönelik kabul edilemez şiddeti kınıyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası fotoğraf ödüllü Ameer al Halbi, 2017’de Dünya Basın Fotoğrafları Vakfınca Ödülleri "haber fotoğrafı" kategorisinde yaşadığı kent Halep’teki yıkımı yansıtan karesiyle 2. olmuştu.

Al Halbi, Halep’te yine 2017'de çektiği başka bir fotoğrafla da savaş muhabirleri için Bayeux Calvados Normandy Ödüllerince, "15 yaşındaki çocukların bakışından" ödülüne layık görülmüştü.