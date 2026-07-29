İstanbul-TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: 13 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda Maslak istikametinde ilerleyen 34 LHK 701 plakalı servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde 2 şeridin kapatılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. AA

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