Şoygu: Koşullar bizi savaşa hazırlık tedbirlerine zorluyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koşulların Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirme ve birliklerin savaşa hazırlık tedbirlerini artırmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde konuşan Şoygu, Belarus'un Rusya için önemli bir stratejik ortak, yakın dost ve müttefik olduğunu vurguladı. Batı'nın eşi görülmemiş baskı ve kendilerine karşı ilan edilmemiş savaş koşulları altında Rusya ve Belarus'un ikili askeri iş birliğinin geliştiğine dikkati çeken Şoygu, Belarus'un ABD ve müttefiklerine karşı kararlılığı ile birleşik savunma alanı oluşumuna hazır olmasına önem verdiklerini ifade etti.

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