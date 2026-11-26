Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, yabancı bir istihbarat servisi adına kritik kurumların kablosuz internet (Wi-Fi) ağlarına sızmayı hedefleyen 2 siber casus yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüten ve Türkiye'nin kritik altyapılarını hedef alan bir siber casusluk şebekesini deşifre etti. Savunma sanayisi kuruluşları ile devlet kurumlarının kablosuz ağlarına sızma hazırlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı.

Ankara ve İstanbul'da "wi-fi haritalandırması" yaptılar

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar neticesinde, şüphelilerin özel teknik cihazlar ve yazılımlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da belirlenen güzergahlarda dolaştıkları saptandı. Zanlıların bu yöntemle çevredeki kablosuz ağların haritalandırmasını çıkardıkları tespit edildi. Elde edilen istihbarat üzerine MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Hedeflerinde siyasi partiler ve askeri yerleşkeler vardı

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadeleri, casusluk faaliyetinin boyutlarını gözler önüne serdi. Şüpheliler ifadelerinde, özellikle başkent Ankara'da yoğunlaştıklarını belirterek şu kritik noktaların çevresinde dolaştıklarını itiraf etti:

Savunma sanayisi kuruluşları ve kritik kamu kurumları

Askeri yerleşkeler

Siyasi parti genel merkezleri

Yabancı ülke misyonları

Talimatlar iş ilanlarından, ödemeler kripto parayla

Şebekenin çalışma yöntemine dair çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Zanlılar, casusluk talimatlarının kendilerine sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden gizlice iletildiğini söyledi. Şüphelilerin, gerçekleştirdikleri ağ haritalandırma ve casusluk faaliyetlerinin karşılığını ise izlerini kaybettirmek amacıyla kripto para uygulamaları aracılığıyla aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 siber casusluk şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.