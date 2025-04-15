Soykırım ABD desteğiyle yapılıyor

ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs Antalya Diplomasi Forumundaki bir oturumda konuştu.

Sachs, “İsrail, ABD’nin desteği olmadan bu savaşları sürdüremez. Eğer ABD aynı tutumunu devam ettirirse bu bölgeye barış gelmeyecektir. Barış için bu bölgenin geleceğine bölge insanlarının karar vermesi gerekir, dış güçlerin değil. İsrail’in kendi başına bir gün bile sürdüremeyeceği savaşlar Amerika’nın savaşlarıdır. ABD para, asker, istihbarat ve silah verir. Eğer ABD’nin desteği olmasaydı İsrail Gazze’de soykırım yapamazdı. Bu destek siyasetle sınırlı değildir. ABD Gazze’deki saldırılarda doğrudan yer almakta ve fiilî saldırılarda İsrail’le iş birliği yapmaktadır” dedi.

Sachs, Suriye ile ilgili de “Suriye’deki savaşı ABD çıkardı. Böyle bir savaşın çıkması ABD ve İsrail’in arzusuydu. Bu sebeple Esad’la yapılan bütün müzakereleri sabote ettiler” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi