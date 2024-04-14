Soykırıma ABD desteği dünyayı ateşledi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran’ın İsrail’e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasının ardından “3. Dünya Savaşı uyarısında” bulundu.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklamada bulunan Petro, “Tahmin ediliyordu, şu anda insanlık hızlı şekilde iklimi karbondan arındırma hedefine doğru gitmesi gerekirken, 3. Dünya Savaşı’nın eşiğindeyiz. ABD’nin pratik olarak soykırıma destek vermesi dünyayı ateşledi.” ifadelerini kullandı. Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen toplanması ve derhal barışı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, “Herkes savaşların nasıl başladığını biliyor fakat kimse nasıl biteceğini bilmiyor. Keşke İsrail halkı, ataları gibi idarecilerinin çılgınlığını durdurabilecek kadar yüce olsaydı.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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