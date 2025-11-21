Soykırıma silâhlı destek

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim 2023’te başlatılan kapsamlı askerî teçhizat ve silah hava nakliyesi kapsamında bininci uçağın İsrail’e indiği duyuruldu.

İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusunun Ekim 2023’ten beri yürüttüğü kıtalararası lojistik hava nakliyeleri kapsamında bugüne kadar, 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askerî teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipmanın İsrail’e nakledildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu askerî ekipmanların hangi ülkelerden nakledildiği belirtilmezken operasyona katılan birimler arasında Savunma Bakanlığı, ABD ve Berlin Misyonları’nın katıldığı kaydedildi. AA

