Terör örgütü PKK’dan Devlet Bahçeli’ye cevap: Sözleri anlamlı, ama yetersiz

Bölücü terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Helin Ümit, Medya Haber’e yaptığı konuşmada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çözüm sürecine dair sözlerini “anlamlı ama yetersiz” olarak niteledi.
Bahçeli: İmralı’ya ben giderim
Ümit, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tutumunun süreci olumsuz etkilediğini belirterek; “Tutumu, fıkrada geçtiği gibi Kürt anasını görmesin tutumudur. Yani ne olursa olsun Kürt’ün dediği olmasın. İsteği olmasın. Bu tutumuyla da hem Suriye’deki entegrasyonu ve Suriye’nin birliğini zorlayan bir konumdadır” dedi.
Öte yandan; Ümit, komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini vurgulayarak aksi takdirde ‘oyalama komisyonuna’ dönüşeceğini söyledi.
