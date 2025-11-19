"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA

Terör örgütü PKK’dan Devlet Bahçeli’ye cevap: Sözleri anlamlı, ama yetersiz

19 Kasım 2025, Çarşamba 19:43
Bölücü terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Helin Ümit, Medya Haber’e yaptığı konuşmada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çözüm sürecine dair sözlerini “anlamlı ama yetersiz” olarak niteledi.

Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

 

Ümit, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tutumunun süreci olumsuz etkilediğini belirterek; “Tutumu, fıkrada geçtiği gibi Kürt anasını görmesin tutumudur. Yani ne olursa olsun Kürt’ün dediği olmasın. İsteği olmasın. Bu tutumuyla da hem Suriye’deki entegrasyonu ve Suriye’nin birliğini zorlayan bir konumdadır” dedi.

Öte yandan; Ümit, komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini vurgulayarak aksi takdirde ‘oyalama komisyonuna’ dönüşeceğini söyledi.

