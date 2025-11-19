Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyareti tartışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin uzlaştığını ve sürecin yakında netleşeceğini söyledi.

Tayyar, partisinin grup toplantısındaki açıklamalarında Bahçeli’nin “Gerekirse üç arkadaşımı alır, kendi imkânlarımızla İmralı’ya gideriz” sözlerini değerlendirerek, “İmralı ziyareti konusunda Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey arasında görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyorum. Son görüşmelerinde bu mevzuya dair mutabakat sağlandı diye biliyorum. Muhtemeldir, komisyon en kısa zamanda bu kararı alır ve yakında bu ziyaret gerçekleşir. Karar için özellikle MİT Başkanı Kalın başta olmak üzere devlet yetkililerinin komisyona sahadaki son bilgileri aktarması bekleniyordu. Bugün o süreç tamamlanıyor. Doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir ama bu mevzudan siyasi kriz çıkmaz” dedi. Ankara - Mehmet Kara

