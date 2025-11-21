Destek çiftçiye değil faize

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmesinde, tarımı desteklemek için ayrılan ödeneğin 167,6 milyar TL’de kaldığını, buna karşın faiz ödemeleri için 2 trilyon 741,7 milyar TL ayrıldığını söyledi.

Tarıma yapılan desteğin yaklaşık 16,4 katının faize verileceğini belirten Sarıbal, “Tarımın payı erirken, çiftçi topraktan koparken, üretici ve halk borç altında ezilirken iktidarın ülkeye vaat edebileceği tek şey daha fazla yoksulluk” dedi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 2026 bütçesinin üretimi büyütmediğini çöküşü derinleştirdiğini söyleyen Sarıbal, “2026 yılında bütçenin yüzde 2,7’sini oluşturan tarımsal destekleme ödemeleri, zamanla sürekli bir düşüş göstererek 2026 bütçe teklifinde yüzde 0,9’a gerilemesi beklenmekte. Faiz ödemeleri ise bütçenin yüzde 14,5’ini oluşturmakta. Bu durumda tarıma yapılan desteğin yaklaşık 16,4 katının finans kapitalinin kasasına aktarılacak. Bu bütçe kabul edilemez” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.