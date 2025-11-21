Giyim ve tekstilde istihdam eriyor

TEPAV tarafından SGK sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin Ağustos 2025 sayısı yayınlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Ancak toplam sigortalı çalışan sayısı aylık olarak yüzde 1,3 gerileyerek 26 milyon 158 bin 64 seviyesinde gerçekleşti. 88 alt sektörün 40’ında sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda geriledi. En yüksek istihdam kaybı 77 bin 928 kişi ile giyim eşyaları imalatında yaşandı. Bu sektörde çalışan sayısındaki yıllık değişim yüzde 11,6’lık daralmaya işaret etti. Giyim sektörünü 36 bin 332 kişilik kayıpla tekstil ürünleri imalatı izledi. İki sektörde toplamda 114 bini aşkın istihdam kaybı yaşandı. Ağustos 2025 itibarıyla yıllık bazda en yüksek istihdam artışı 140 bin 401 kişi ile bina inşaatı sektöründe gerçekleşti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.