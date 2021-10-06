‘Su krizi derinleşiyor’ uyarısında bulunan BM, hükümetlere acil tedbir alma çağrısında bulundu.

Küresel su kaynaklarının yönetiminin dengesiz ve yetersiz olduğu uyarısında bulunan Birleşmiş Milletler, ivedilikle eylem planı hazırlamaları için hükümetlere çağrıda bulundu. BM’ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), kriz daha da derinleşmeden yönetimlere âcil uyarı sistemlerinin finansmanı ve daha etkili koordinasyona dair reformları bir an önce hayata geçirmeyi salık verdi. Konuya ilişkin yayınlanan raporda, iklim değişikliğinin sel ve kuraklık gibi suyla bağlantılı âfetleri arttıracağına, çoğalan nüfus ve kıtlık sebebiyle su krizinden etkilenenlerin sayısının da yükseleceğine vurgu yapıldı. Raporda su kıtlığının en fazla görüldüğü ve en çok risk altındaki bölgeler arasında Türkiye’nin batı ve güney kesimleri de yer aldı.

733 milyon kriz bölgesinde yaşıyor

Euronews’deki habere göre raporda dikkat çeken diğer veriler ve uyarılar şu şekilde: 2018 verilerine göre 3,6 milyar insan her yıl en az 1 ay suya erişemiyor, bu oranın 2050’de 5 milyarın üzerine çıkacağı öngörülüyor. 2,3 milyar insan su sorununun görüldüğü, bunlardan 733 milyonu krizin ciddî ve kritik boyutlarda olduğu bölgelerde yaşıyor. Dünyadaki kullanılabilir temiz suyun oranı sadece yüzde 0,5. 2030’a kadar su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi hususunda 107 ülke halen geriden geliyor. 2000’den bu yana sel bağlantılı âfetler 20 yıl öncesine oranla yüzde 134, kuraklık sayısı ve süreleri ise yüzde 29 oranında arttı.