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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sudan'daki kolera salgınında 1316 kişi öldü

01 Ocak 2025, Çarşamba 14:55
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 49 bin 554'e ulaştığı belirtildi.

Sudan’daki insanî kriz

 

Açıklamada, kolera salgınında ölenlerin sayısının ise 1316'ya çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

AA

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