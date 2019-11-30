Sünniler Irak'taki hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

rak'ta Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı vilayetlerde ilk defa, yaklaşık 2 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için dayanışma gösterileri düzenlendi.

Enbar, Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetleri sakinleri, başta başkent Bağdat olmak üzere Irak'ın orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim'den bu yana gösteriler düzenleyip güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan protestoculara destek vermek için sokaklara çıktı.

Ülkenin batısındaki Enbar'da dayanışma gösterisine katılanlardan Kerim el-Cuburi, "Göstericilere yönelik son haftalarda uygulanan baskılar dolayısıyla Enbar'da derin üzüntü vardı. Kabul edilemez bu duruma şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Cuburi, Enbar'da binlerce kişinin kent merkezinde bir araya gelerek gösterilerde hayatını kaybedenler için mum yaktıklarını kaydetti.

Sünnilerin ağırlıkta yaşadığı bir başka vilayet olan Salahaddin'de de yüzlerce kişi sokağa çıkarak, Bağdat ve güney vilayetlerinde gösteriler sırasında hayatını kaybedenler için yine mum yaktı.

Ülkenin doğusundaki Diyala ve Musul'da sokağa çıkan vatandaşlar da hayatını kaybeden göstericiler lehine slogan atıp göstericilerin ölümünde parmağı olanların yargı önüne çıkarılması talebinde bulundu.