Suudi Arabistan: Aramco saldırısında İran'ın rolünü kanıtlayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti ve basın toplantısı öncesi Suudi Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Aramco'nun iki tesisini hedef alan terör saldırısına İran rejiminin müdahil olduğunu kanıtlayan maddi deliller ile İran silahlarını göstereceğiz."

Yemen'deki Şii Husilerin üstlendiği Suudi petrol devi Aramco'ya saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Suudi Arabistan ile ABD, Tahran'ın rolüne ilişkin somut ve kesin kanıtlar sunacaklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cidde'ye gidip Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile kafa kafaya vermesi ve Suudi mevkidaşı İbrahim bin Abdülaziz El Assaf ile basın toplantısı düzenlemesi öncesi, Suudi Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Soruşturmanın nihai sonuçlarını açıklayacağız ve Aramco'nun iki tesisini hedef alan terör saldırısına İran rejiminin müdahil olduğunu kanıtlayan maddi deliller ile İran silahlarını sunacağız."

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