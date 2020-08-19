Tahribatın bedeli ağır olacak

Bilim insanları tabiat tahribatının sonuçlarının çok ağır olabileceğini belirterek, iklim değişikliği, uyku halindeki virüsleri harekete geçirerek yeni salgınlara neden olabilir.

Bilim insanları uzun süredir uyku halinde olan virüslerin iklim değişikliğiyle birlikte yeniden hayata dönerek çiçek hastalığı ya da dang humması gibi salgınlara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Phys.org’un haberine göre araştırmacılar bu tip ihtimallerin filmlerdeki felaket senaryolarına benzediğini ancak küresel ısınmanın ortaya çıkardığı salgın koşullarının artan biçimde mümkün ve ciddi hale geldiğini belirtiyor.

Kovid-19 pandemisi insan yerleşiminin hayvanların doğal yaşam alanına kaymaya devam ettiği ve doğal tahribatın sürdüğü müddetçe dünyanın nelerle karşılaşabileceğine dair ipuçları veriyor. Bir derecelik değişimle çoktan ciddi problemlere neden olan iklim değişikliği salgın hastalıkların ortaya çıkmasında faktör olabilir, sıtma ya da dang humması gibi hastalıkları taşıyan sineklerin ayak izini genişletebilir.

İsveçli uzman: En büyük düşmanımız cehalet

İsveç’teki Umea Üniversitesi’nde klinik mikrobiyoloji alanında araştırma yürüten Birgitta Evengard, “En karamsar olduğum anlarda Homo sapiens için gerçekten korkunç bir gelecek görüyorum çünkü biz bir hayvanız ve sınırlarımızı genişlettiğimizde ortaya başka şeyler çıkıyor. En büyük düşmanımız cehalet. Doğa mikroorganizmalarla dolu” dedi. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre, iklim değişikliği hız kesmeden devam ederse 2050’ye kadar sıtmadan etkilenen bölgelerde 5 milyardan fazla insan yaşar hale gelebilir. Liverpool Üniversitesi’nin Bulaşıcı ve Küresel Hastalıklar Enstitüsü’nde iklim değişikliği üzerine çalışan epidemiyolog Cyril Caminade verilerin endişe verici olduğunu belirtiyor. Caminade şu ifadeleri kullanıyor: “Şu ana kadar iklim değişikliğini tadımlık olarak deneyimledik.”