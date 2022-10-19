Tigray'da son durum?

Etiyopya ordusunun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kontrolündeki üç bölgeyi geri aldığı bildirildi.

Hükümetin yazılı açıklamasında, TPLF'in elinde bulunan ülkenin kuzeyindeki Shire, Alamata ve Korem bölgelerinde kontrolün sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Sivillerin zarar görmemesi için operasyonda azami derecede özen gösterildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgelere insani yardım ulaştırılması için koordinasyonun sağlanacağı ifade edildi. Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM), ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Avustralya ve Hollanda, Etiyopya'da hükümet güçleri ile TPLF arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı. Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı. Etiyopya ile TPLF arasında AfB arabuluculuğunda barış müzakereleri yapılması teklifi kabul görmüştü. Heyetlerin, 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanmasına rağmen eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın arabulucu olacağı görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü yapılamamıştı. AA

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