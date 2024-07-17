Trump’a koruma arttırıldı

ABD’de başkan, başkan yardımcıları ve eski başkanları korumakla görevli Gizli Servis’ten sorumlu İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’a sağlanan korumanın artırıldığını söyledi.

İç Güvenlik bakanı Alejandro Mayorkas Beyaz Saray’da FBI Başkanı Christopher Wray ve Adalet Bakanı Merrick Garland ile birlikte Başkan Biden’a Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili brifing verdi. Beyaz Saray’daki bu toplantıya Gizli Servis’in başında bulunan Kimberly Cheatle de katıldı. Beyaz Saray’da Pazartesi günü düzenlenen günlük basın toplantısında sözcü Karine Jean-Pierre’e İç Güvenlik Bakanı Mayorkas da eşlik etti.

Bağımsız inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak

Mayorkas, Gizli Servis’e yönelik eleştiriler ve güvenlik protokolünün ihlal edilip edilmediğine ilişkin tartışmaların gölgesinde yürütülecek bağımsız incelemede, Gizli Servis ve diğer güvenlik birimlerinin suikast girişiminden önce, girişim esnasında ve sonrasındaki adımlarının inceleneceğini belirtti. Bu bağımsız incelemeden elde edilecek bulgular kamuoyuyla da paylaşılacak. Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle, suikast girişimi sırasında sahadaki Gizli Servis personelinin hızla hareket ettiğini ve keskin nişancı ekibinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini söyledi.