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21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Trump'a zehirli mektup göndermek isteyen kadın gözaltına alındı

21 Eylül 2020, Pazartesi 12:14
ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a, içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan mektubu gönderen kadın gözaltına alındı.

Adının açıklanmasını istemeyen 3 emniyet yetkilisi tarafından Associated Press ajansına yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a ulaşmadan cumartesi günü postanedeki kontrol işlemlerinde fark edilen zehirli mektubu gönderen kadının, ülkenin Kanada sınırında olan New York eyaletinin Buffalo kentindeki Peace Köprüsü'nde yakalandığı belirtildi.

Söz konusu kadının, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi yetkilileri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan kadının federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekti.

Bu arada Kanada Kraliyet Atlı Polisi de mektubun Kanada'dan gönderildiğini açıkladı.

İki test sonucunda da risin maddesi doğrulanmıştı

ABD basınında cumartesi günü yer alan haberlerde, Başkan Trump adına geçen hafta Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirildiği belirtilmişti.

Mektuba dair Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis konuyla ilgili soruşturma başlatmış ve teyit amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesi doğrulanmıştı.

Mektup, Beyaz Saray'a ulaşmadan Washington'da bulunan bir postanedeki kontrol işleminde fark edilmişti.

FBI'dan yapılan açıklamada, "Gizli Servis ve ABD Postane Servisinin katılımıyla ele geçirilen mektuba ilişkin ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Şu an kamu güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değil." ifadeleri kullanılmıştı.

Ülkede 2014'te eski Başkan Barack Obama ile diğer yetkililere, mektupla risin maddesini toz şeklinde gönderen bir kişi 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Toz, duman veya asit şeklinde gönderilebilen risin maddesi, mide bulantısı, kusma ve mide ile bağırsakta iç kanamaya, karaciğer, dalak ile böbrek yetmezliğine ve dolaşım sisteminin çökmesine neden olarak ölüme sebebiyet veriyor.

Oldukça etkili bir zehir olan risinin hala panzehri yok.

AA

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