Trump: Afganistan Chicago'dan daha güvenli

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en büyük şehirlerinden Chicago'yu, yıllardır iç savaşın yaşandığı Afganistan ile kıyasladı.

Chicago'da yapılan Uluslararası Polis Şefleri Birliği'nde konuşan Trump, konferansa ev sahipliği yapan şehir ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. ABD'nin en yüksek suç oranlarından birine sahip olduğu bilinen ortabatı kenti hakkında konuşan Trump, "Dünyanın her yerinde Chicago'dan bahsediyorlar. Afganistan buraya kıyasla daha güvenli bir yer" dedi. Trump ayrıca şehrin durumunun ABD için "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Trump'ın katılımı sebebiyle Uluslararası Polis Şefleri Birliği'ni boykot ettiğini açıklayan Chicago Polisi Başkomiseri Eddie Johnson, ABD liderinin Chicago'daki suç oranlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Johnson, "Başkanın eleştirdiği polis memurları, bugün kendisini koruyan polis memurlarıyla aynı kişiler" dedi.

Trump, daha önce Baltimore kenti için benzer açıklamalarda bulunmuştu. ABD lideri, Baltimore'daki cinayet oranının El Salvator, Honduras, Guatamala ve Afganistan'dan daha yüksek olduğunu söylemişti.