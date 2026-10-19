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Tel Aviv-Viyana Uçağına Bomba İhbarı: Sofya'ya Acil İniş Yapıldı!

19 Ekim 2026, Pazartesi 14:56
Avusturya Hava Yolları’na ait Tel Aviv-Viyana seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, gelen bir bomba ihbarı sebebiyle Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya acil iniş yaptı. Dün gece geç saatlerde yaşanan operasyonda, yolcu uçağına Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri jetler eşlik etti.

Avusturya Hava Yolları’na ait Tel Aviv-Viyana seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, gelen bir bomba ihbarı sebebiyle Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya acil iniş yaptı. Dün gece geç saatlerde yaşanan operasyonda, yolcu uçağına Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri jetler eşlik etti. 

İsrail Kalkışlı Uçakta Bomba Alarmı

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin paylaştığı bilgilere göre; İsrail’den havalanan ve 51 yolcu ile 6 mürettebatı taşıyan Avusturya Hava Yolları uçağı için uçuş sırasında bomba ihbarı yapıldı. Alınan güvenlik uyarısı üzerine pilotlar, rotayı değiştirerek en yakın güvenli meydan olan Sofya Havalimanı'na yöneldi.

MiG-29 Savaş Uçakları Havalandı

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, gelen acil durum çağrısının ardından protokolleri devreye soktu. Yolcu uçağının güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlamak ve muhtemel bir tehdide karşı koruma oluşturmak amacıyla MiG-29 tipi savaş uçağı acil olarak havalandırıldı ve uçağa Sofya'ya inene kadar havada eşlik etti.

Sofya’da Kriz Masası Kuruldu

Uçağın inişi öncesinde Bulgar makamları tarafından havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı ve acil bir kriz masası oluşturuldu. Yolcular ve mürettebat uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra Bulgaristan emniyet birimleri uçakta detaylı bir arama gerçekleştirdi.

İhbar Asılsız Çıktı: Sefer Gecikmeli Tamamlandı

Avusturya Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklamada, uzman ekiplerin uçakta yaptığı aramalarda herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Şirket, her zaman yolcu ve mürettebat güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Sofya Havalimanı'nda tamamlanan yasal kontroller ve resmi soruşturma işlemlerinin ardından uçak, Viyana seferine kaldığı yerden devam etti. Airbus A320 tipi uçak, gecikmeli de olsa Viyana'ya güvenli bir şekilde ulaştı. Yetkili makamlar asılsız ihbarın kaynağına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.

AA

Etiketler: Avusturya Hava Yolları, Tel Aviv-Viyana seferi, Airbus A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı, Sofya’ya acil iniş
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