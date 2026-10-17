İktidarın fonla imtihanı

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, yüz binlerce yatırımcının mağduriyetine dikkat çekti.

Kısacık, “Çok büyük ve çok ciddi bir kul hakkı var” diyerek krizin sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi. Borsadaki su-i istimallerin araştırılması ve küçük yatırımcının korunması için 1 Temmuz’da verdikleri önergenin Cumhur İttifakı milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Kısacık, uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Tasfiye edilen 131 fon ve yatırımcıların durumu hakkında kamuoyunun düzenli bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Kısacık, krizin yönetimindeki yavaşlığı eleştirdi. Fonlardaki paraların yurt dışına çıkarıldığı iddialarına da değinen Kısacık, "İnşallah 17 Eylül ile başlayan ve yavaş takip edilen bu süreçte atı alan, heybesini dolduran Üsküdar’ı geçip soluğu İsviçre bankalarında almamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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