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19 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Sakarya'da Selzedelere Müjde: Hane Başına 10 Bin TL Nakdi Destek

19 Ekim 2026, Pazartesi 14:33
Sakarya’da meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, selden etkilenen her bir hane için 10 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği, selden zarar gören hanelere kaymakamlıklar aracılığıyla ulaştırılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ilde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek aktarımı yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda selden zarar gören her bir haneye 10 bin lira nakdi destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçelerimizde ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilen hanelere yönelik destek ödeneklerinin aktarımı gerçekleştirilmiş olup, ödemeler ilçe kaymakamlıklarımız koordinasyonunda mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Öte yandan, sahadaki tespit ve inceleme çalışmalarımız devam etmekte olup, selden etkilendiği belirlenen diğer hanelere yönelik nakdi destek ödemeleri de sürdürülecektir. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

 

AA

Etiketler: Sakarya, sel, sel mağdurlarına nakdi destek
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