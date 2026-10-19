Donald Trump’tan Müslümanlara hakaret!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesinde Georgia eyaletinde düzenlediği mitingde Müslümanlara yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Trump, 16 Ekim’de Dalton şehrinde Cumhuriyetçi Parti adayları için düzenlenen mitingde, İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan Muhammed ismiyle alay etti. Trump, “Ortadoğu’dan birinin adından emin değilseniz sadece ‘Muhammed’ deyin. Yaklaşık yüzde 65 ihtimalle doğru çıkar. Ben bunu yıllardır yapıyorum, hiç yanılmadım” dedi. İran yönetimini de hedef alan Trump, “İran, kimsenin cumhurbaşkanı olmak istemediği tek ülke” diyerek Muhammed adını taşıyan hayalî kişilere cumhurbaşkanlığı görevini isteyip istemediklerini soruyormuş gibi yaptı. ABD’deki Müslüman hakları örgütleri, Trump’ın söylemlerinin Müslümanlara yönelik önyargı ve ayrımcılığı beslediğini savunuyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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