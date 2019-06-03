Trump'ın zorlu İngiltere turu başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başlayacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi daveti üzerine İngiltere’ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti 3 gün sürecek.

Buckingham Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak Trump onuruna akşam da sarayda yemek verilecek.

Kraliçe 2. Elizabeth’in yanı sıra Trump’ın da konuşma yapması beklenen yemeği parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable boykot edecek.

Yemekten önce Buckingham Sarayı önünde Trump karşıtı protesto da düzenlenecek.

Kraliçe’nin davetlisi olarak ülkeye gelen devlet başkanlarına tanınan İngiliz Parlamentosuna hitap imkanı, Avam Kamarası Başkanı Bercow’un engellemesi nedeniyle Trump’a tanınmayacak.

Devlet başkanlarının ziyareti sırasında at arabasıyla düzenlenen resmi geçit de güvenlik kaygıları nedeniyle Trump’a uygulanmayacak.

Trump, diğer devlet başkanlarının tersine Buckingham Sarayı’nda da konaklamayacak. Trump’ın ABD’nin Londra Büyükelçisi’nin ikametgahında gecelemesi bekleniyor.

May ile görüşme

Trump ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temaslarının ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İki lider Portsmouth’da Normandiya Çıkarmasının 75. yılı anma törenlerine de birlikte katılacak. Törenlerde ikiliye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.

Trump'ın ziyareti, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek olan May'in başbakan olarak son önemli resmi teması olacak.

Ziyaretin 2. gününde de Trump'ın Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanacak yüzbinlerce kişi tarafından protesto edilmesi bekleniyor.

Kamuoyunda tepki

İngiliz kamuoyunda da Trump’a karşı büyük bir tepki birikmiş bulunuyor. Trump’ın yönetime gelir gelmez bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize sınırlaması getirmesiyle başlayan tepki, ABD Başkanı’nın İngiltere’deki bazı aşırı sağ gruplara açıktan destek vermesiyle büyümüştü. Trump’ın aşırı sağ bir grubun İslam karşıtı videosunu kendi Twitter hesabından paylaşması İngiliz hükümetinin de tepkisini çekmişti.

Trump'ın Londra'nın 3 Haziran 2017'de gerçekleşen terör saldırısının ardından Twitter üzerinden kentin güvenliğinden de sorumlu olan Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ı hedef almıştı.

Trump’ın İngiltere’ye devlet ziyaretinin iptali için başlatılan imza kampanyasına 2 milyona yakın imza atılırken, geçen yaz ülkeye düzenlediği çalışma ziyareti sırasında da yaklaşık 250 bin kişi Londra’da ABD Başkanı'na karşı yürüyüş gerçekleştirmişti.