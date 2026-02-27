"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Çin İran ve İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

27 Şubat 2026, Cuma 21:40
Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunurken İsrail'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.

Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri karşısında bu ülkedeki Çin vatandaşlarının gelişmeleri izlemeleri ve İsrail hükümetinin yayımladığı güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri tavsiye edildi.

Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları, güvenlik önlemlerini ve acil durum hazırlıklarını artırmaları istenen uyarıda, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları, etraflarındaki bomba sığınağı tesislerinin yerlerinden ve sığınak güzergahlarından haberdar olmaları, can ve mal güvenliklerini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

Halen İsrail genelinde seyahat riskinin yüksek risk ifade eden "turuncu" seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, ülkenin kuzey sınırı ve Gazze'nin yakınındaki bölgelerde (Nahariya'nın kuzeyi, Taberiye Gölü'nün kuzeyi ve doğusu, Aşkelon'un güneyi ve Netivot'un batısının) seyahat riskinin aşırı yüksek riski ifade eden "kırmızı seviyede" olduğuna dikkat çekilerek, Çin vatandaşlarının yakın gelecekte buralara seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Uyarıda halen kırmızı riskli bölgelerde bulunan vatandaşların ve kuruluşların en kısa zamanda güvenli yerlere gitmeleri, hassas kurum ve tesislere yakın bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği, gün içinde İran'daki vatandaşlarına dış güvenlik risklerinin arttığı gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 529
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    Zeytindalı kapısının kapanması bölge ekonomisini vurur

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor

    29 yıl sonra 28 Şubat

    Çin İran ve İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

    ABD Dışişleri Bakanı gelecek hafta İsrail'e gidecek

    Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Sumud yeniden yola çıkacak

    F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"

    Türkiye adım atsın

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu
    Genel

    Said Özdemir rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı
    Genel

    Mehmed Kırkıncı Hoca dualarla anıldı
    Genel

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor
    Genel

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'
    Genel

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.