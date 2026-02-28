"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ

Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

28 Şubat 2026, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere yapmadığını öne sürerek yine de İran ile anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini belirtti.

Trump, Texas’a gitmek için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran’a karşı olası bir askeri müdahalenin “uzun ve yıpratıcı bir savaşa dönüşme riski olup olmadığı” sorusuna Trump, “Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde, hem iyi hem de kötü, bir risk vardır.” dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız.” şeklinde cevap verdi.

İran için “iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar” diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda İran’la anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Trump, “Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim.” diye konuştu.

“Küba'da belki dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir"

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da iki ülke ile de görüşmelere devam ettiğini belirten Trump, Küba konusunda da Havana yönetimini ABD ile görüştüğünü açıkladı.

Trump, “Küba, büyük bir sıkıntı içinde. Bizimle görüşüyorlar ve belki de dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir.” ifadelerini kullandı.

Küba’daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatan Trump, Kübalı insanların yaşadıklarının kendisi için ‘çok acı” olduğunu dile getirdi.

Trump, Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen akladığını söylemekle yetindi.

“Pakistan, son derece iyi iş çıkarıyor”

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara müdahale etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Trump, “Elbette ederdim ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum, çok çok iyi.” diye cevap verdi.

Trump, "Harika bir başbakanınız, harika bir generaliniz, harika bir lideriniz var, gerçekten çok saygı duyduğum iki kişi ve bence Pakistan, son derece iyi iş çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun "anlamlı" olması gerektiğini söyledi

Trump, Texas'ın Corpus Christi sahil kentine yaptığı ziyarette konuştu.

"Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil." diyen Trump, isim vermeden İran'ı "47 yıldır insanların bacaklarını, kollarını ve yüzlerini parçalayan bir ülke" olarak niteledi.

Trump, "Gemileri batırıyorlar, insanları öldürüyorlar sadece Amerikalıları değil, birçok insanı. Korkunç. Son iki, üç ayda 32 bin protestocu öldürüldü." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, ancak bu konuda "anlamlı bir anlaşma" istediklerini söyledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi, o güzel B2 bombardıman uçaklarıyla nükleer kapasitelerini etkisiz hale getirdik ama ben bunu barışçıl yoldan yapmayı tercih ederim. Size çok zor ve çok tehlikeli insanlar olduklarını söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi bir Amerikan enerji patlamasına tanık oluyoruz"

Konuşmasında enerji politikaları ile petrol ve doğal gaz üretimindeki artışa da değinen Trump, "Daha önce hiç görmediğimiz, tarihi bir Amerikan enerji patlamasına tanık oluyoruz." dedi.

Trump, göreve geldiği ilk gün "Ulusal Enerji Acil Durumu" ilan ettiğini anımsatarak, ABD'nin günlük petrol üretiminin arttığını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yükseldiğini ve benzin fiyatlarının gerilediğini anlattı.

Venezuela'dan gelen petrole de değinen Trump, ülkeden 80 milyon varil petrol alındığını, bunun hem Venezuela hem de ABD için olumlu olduğunu kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 211
Okunma Sayısı: 211

