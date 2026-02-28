Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Otoriterleşme ve CHP” başlıklı yazısında, Türkiye’de son yıllarda artan baskı ortamının hukukun üstünlüğü ilkesini zedelediğini ve bunun hem siyaset hem ekonomi üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Akyol, bir yanda dinin kamusal alandaki görünürlüğünü reddeden laikçilik, diğer yanda ise dinin istismar edilerek devlet eliyle dayatılmasını ifade eden siyasal İslâmcılığın siyasetin rasyonelleşmesini engellediğini belirtti. Toplumsal hayatın bu iki uçtan ibaret olmadığını kaydeden Akyol, esas sorunun ister din ister laiklik adına olsun özgürlüklerin baskı altına alınması olduğunu ifade etti. “Elbette sosyal hayat bu iki kavrama sığmayacak kadar çeşitlidir ve çok renklidir fakat bu iki kavram ‘koyu renk’leri ifade eder.” diyen Akyol, Ramazan ayında toplumda ortaya çıkan manevî atmosferin de özgürlük alanı içinde değerlendirilmesi gerektiğini yazdı. Haber Merkezi

