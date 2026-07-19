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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Gıda enflasyonunda Afrika’yı da geçtik

19 Temmuz 2026, Pazar 11:25
Siyasal iktisatçı İnan Mutlu’nun, ülkelerin resmî istatistik kurumlarının son verileriyle hazırladığı karşılaştırmaya göre Türkiye, yüzde 35,45’lik yıllık gıda enflasyonuyla Afrika ülkelerinin tamamını geride bıraktı.

Listede Türkiye’yi yüzde 17,6 ile Libya, yüzde 17,52 ile Nijerya, yüzde 15 ile Etiyopya ve yüzde 14,7 ile Malavi takip etti. TÜİK’in haziran ayı verilerine göre Türkiye’de gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yıllık bazda yüzde 35,45 artarken, genel tüketici enflasyonu yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti. Karar’ın haberine göre Mutlu, paylaşımında, “Tarıma en elverişsiz Afrika ülkelerinde bile gıda enflasyonu Türkiye’den çok daha düşük. Demek ki kader coğrafya değilmiş.” ifadelerini kullandı. Karşılaştırma yalnızca verisi bulunan Afrika ülkelerini kapsıyor. Dünya genelinde Venezuela ve İran gibi daha yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkeler bulunsa da Türkiye, son veriler itibarıyla karşılaştırmaya dâhil edilen Afrika ülkeleri arasında açık ara en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke konumunda yer aldı.

Haber Merkezi

 

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