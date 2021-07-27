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27 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Tunus'ta bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı kararı

27 Temmuz 2021, Salı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bir ay sürecek gece sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Tunus’ta saray darbesi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said'in "bu akşamdan başlayarak 27 Ağustos'a kadar kişi ve araçların 19.00'dan 06.00'ya kadar sokağa çıkmalarını yasaklayan" bir kararname çıkardığı belirtildi.

 

Acil sağlık vakaları ve gece işçilerinin yasağın dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri dışında temel ihtiyaç veya acil sağlık durumları hariç şehirlerarası yolculukların da yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararnamede halka açık yollarda ve meydanlarda 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin de yasaklandığı ifade edildi.

Devlet kurumlarında çalışmalar iki günlüğüne durduruldu

Said'in yarından itibaren ordu ve polis dışında idari nitelikteki devlet kurumlarında iki gün süreyle çalışmayı durdurma yönünde kararname çıkardığı belirtilen açıklamada, çalışmayı durdurma süresinin uzatılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kararın her bakan ve yerel yetkiliye fiili olarak veya uzaktan çalışmak için bir dizi çalışanı görevlendirme izni verdiği aktarıldı.

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Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarını görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarının görevden alınması yönünde karar yayınladı.

 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı işlerinin idaresinden sorumlu Başbakan Hişam Meşişi, Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Husna bin Süleyman 25 Temmuz Pazar günü itibariyle görevden alındı." ifadesi kullanıldı.

 

Açıklamada, yeni başbakan ve yeni hükümet üyeleri belirlenene kadar idari ve mali işlerin, başbakanlık ve söz konusu bakanlıklardaki genel sekreterler, idari ve mali işlerle yetkili kişiler tarafından yürütülmesine karar verildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

 

AA

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