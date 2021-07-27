BAŞBAKANI GÖREVDEN ALAN CUMHURBAŞKANI, MECLİSİN FAALİYETLERİNİ DONDURDU. GANNUŞİ: YAPILAN, DARBEDİR.

GEREKÇE: OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR

Cumhurbaşkanı Said, “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar nedeniyle” Meclisin yetkilerini 30 gün dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, Başbakan el-Meşişi'yi azledip kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

ESKİ CUMHURBAŞKANI DA ‘DARBE’ DEDİ

Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketinin lideri el-Gannuşi, Said'i darbe yapmakla suçladı ve halkı barışçı mücadeleye çağırdı. Eski Cumhurbaşkanı el-Merzuki de Said'in aldığı kararların “darbe” olduğunu söyledi.

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Dr. Muhammet Örtlek'in Yazısı: Tunus’ta, darbe mi yapılıyor?

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Gannuşi: Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir



Tunus'ta Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı, meclisin yetkileri donduruldu

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Tunus’ta saray darbesi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı kararların “darbe” olduğunu söyledi. Tunus’ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı kararların “darbe” olduğunu söyledi. Merzuki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Said’in dün gece geç saatlerde aldığı kararlara işaret ederek, “Bu gece (dün gece) yaşananlar bir darbe ve anayasa ihlâlidir.” ifadesine yer verdi.

“Said, yemin ettiği anayasayı çiğnedi ve bütün yetkileri kendisine verdi ve kendisini yürütme organının başı (Başbakan) ve başyargıç olarak addetti” ifadesini kullanan Merzuki, darbe başarılı olursa ülkenin ekonomi ve sağlık açısından çok daha kötü bir duruma geleceği uyarısında bulundu. Merzuki ayrıca Cumhurbaşkanı Said’i, “Tunus’un en büyük problemi” olarak nitelendirdi. Öte yandan Merzuki, Al Arabi kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye’de yaşanan darbe girişimine işaret ederek, Türk halkının bu girişimi başarısızlığa uğrattığını hatırlattı.





Cumhurbaşkanı Said’in aldığı kararlar

Cumhurbaşkanı Said, önceki gece gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin bütün yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam l-Meşişi’yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Meclis Başkanı Gannuşi de, kararları darbe olarak nitelendirdi

Said’in kararlarından sonra Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir değerlendirmede bulunan Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, “Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz, çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor.” demişti. Gannuşi, Said’in kararları üzerine, “Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz.” diye konuşmuştu.

Grupların bazıları finanse edildi

Tunus’ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Ali el-Arayyid, Nahda’nın parti merkezlerine saldırı düzenleyen grupların bazılarının finanse edildiğini ve siyasî taraflarca kullanıldığını, bazılarının ise Cumhurbaşkanı Kays Said’e yakın olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi parlamento binasına geldi. Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi'nin içeri girmesine izin vermedi. Gannuşi makam aracında meclis binasın önündeki bekleyişi sürüyor.