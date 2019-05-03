Türkiye ve Azerbaycan askeri tatbikat yapıyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ortak askeri tatbikat başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterlerle hava savunma sistemleri yer alıyor. Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiği tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek AA

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