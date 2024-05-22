Tutuklama talebine destek büyüyor

Fransa, Belçika ve Slovenya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Gazze savaşı nedeniyle İsrail ve Hamas liderleri için tutuklama emri çıkarılması talebini destekledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı’nın Gazze’deki savaş nedeniyle bazı İsrail ve Hamas liderleri için tutuklama emri çıkarılması talebine Fransa dahil üç Avrupa Birliği ülkesi destek verdi. VOA Türkçe’nin haberine göre Belçika, Slovenya ve Fransa Pazartesi günü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas liderini Gazze Şeridi ve İsrail’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han’ın kararını desteklediklerini açıkladı.

En üst düzeyde yargılanmalı

Pazartesi gecesi arama emri talepleriyle ilgili bir açıklama yapan Fransa, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni, bağımsızlığını ve her durumda cezasızlıkla mücadeleyi desteklediğini” belirtti. Büyük bir Yahudi toplumuna ve İsrail ile yakın ticari ve diplomatik bağlara sahip olan Fransa’dan yapılan açıklamada, “Fransa aylardır uluslararası insani hukuka sıkı bir şekilde uyulması gerektiği, özellikle Gazze Şeridi’ndeki sivil kayıpların kabul edilemez olduğu ve insani erişimin yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunuyor” denildi. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de Pazartesi günü sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “Gazze’de işlenen suçlar, failleri kim olursa olsun en üst düzeyde yargılanmalıdır” dedi.

İsrail’den kararı reddetme çağrısı

İsrail, Salı günü “medeni dünya uluslarını” Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının liderleri hakkında tutuklama emri talep etmesine karşı çıkmaya ve tutuklama emirlerini yok sayacaklarını ilan etmeye çağırdı. İsrail hükümet sözcüsü Tal Heinrich, “Medeni ve özgür dünyanın uluslarını, teröristleri ve onları destekleyen herkesi hor gören ulusları, İsrail’in yanında durmaya çağırıyoruz. Bu adımı açıkça kınamalısınız” dedi. Heinrich ayrıca “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin nerede durduğunuzu anladığından emin olun. Savcının kararına karşı çıkın ve tutuklama emri çıkartılsa bile bunu uygulamak niyetinde olmadığınızı ilan edin. Çünkü bu liderlerimizle ilgili değil. Bu bizim hayatta kalmamızla ilgili” şeklinde konuştu.