UCM'nin kararı Filistinlilere umut oldu

ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN YETKİ KARARI, İSRAİL’İN SUÇLARINA KARŞI ADALET İSTEYEN FİLİSTİNLİLERE UMUT OLDU.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada yetkili olduğuna karar vermesinin ardından adalet için ümitli olduklarını belirtiyor. Filistin tarafı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim yerleri açmasını, Filistinlilerin mülklerini hukuksuz şekilde yıkarak toplu cezalandırmalar uygulamasını, barışçıl gösterilere yönelik ihlâllerini ve 2014’teki Gazze saldırılarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları 2018’de UCM’ye taşımıştı. Uluslar arası mahkeme geçen ay, 1967 sınırlarındaki Filistin topraklarında yargılama yetkisi olduğuna hükmetti. Dolayısıyla Filistin tarafından mahkemeye iletilen şikâyetlerin kovuşturulması ve sorumluların yargılanmasının önünde bir engel kalmadı. Mahkemenin kararı Filistin tarafında büyük sevinçle karşılanırken, İsrail kararın hukuki olmaktan ziyade siyasî olduğunu ve muhtevası itibarıyla antisemitist bir karar olduğunu ileri sürdü. Bu kararla İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlemiş olduğu insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım sebebiyle yargılanması mümkün hale geldi. UCM’nin Filistin’in 1967 sınırlarındaki topraklarını kapsayacak şekilde, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için yargı yetkisine sahip olduğuna hükmetmesi, İsrail ihlâllerine maruz kalan Gazze’deki Filistinlilerin de yeni umudu oldu.

Suçların cezalandırılmasını İstiyorlar

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Filistinli Cuma el-Gavl, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ağustos 2014’te düzenlediği saldırıda ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirtti. Gavl, “UCM’nin kararının ardından Filistin topraklarında işlenen insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırımların âdil bir şekilde cezalandırılmasını ümit ediyoruz.” dedi. Gazze Şeridi’nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında başlatılan barışçıl eylemlere katılan 33 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Ahras da açılan ateş sonucu sol bacağını kaybetti. Ahras, “Ben barışçıl gösterilere katıldım. Elimizde silâh yoktu. Sadece Filistin bayrağı vardı. Bizim suçumuz neydi. Ben haklarımı istemek için bu gösterilere katıldım bize ateş açıldı. Tahrip uçlu mermi neticesinde sol bacağımı kaybettim. Protez bacak da henüz takılamadı. Tek bacağımla yaşamaya çalışıyorum.” dedi. UCM’nin son kararının ardından adalet için ümitli olduklarını kaydedenAhras, “Mahkemeden Filistinlilere adaletle muamele etmesini, savaş suçları işleyen İsrailli yetkilileri cezalandırmasını istiyorum.” diye konuştu.