Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

Ukrayna, Rusya'nın işgalini bitirecek olası anlaşmada Türkiye'nin güvenlik garantisi sağlayabilecek ülkeler arasında olduğunu açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin bitirilmesi için diplomatik çabalar sürerken, savaşın taraflarının İstanbul'da görüşecekleri duyuruldu. Taraflar müzakere için toplanmadan önce Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Türkiye güvenlik garantisi verebilecek ülkeler arasında sayıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vldimir Zelenskiy'nin yardımcısı Ihor Zhovka, "Türkiye, gelecekte güvenliğimizin garantörü olabilecek ülkeler arasında yer alıyor" dedi. Kiev yönetimi, gelecekte olası saldırı durumunda bir grup müttefikten koruma sağlayacak yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri istemişti. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in mutabık kaldıkları duyuruldu. Ukrayna tarafı, müzakerelerin bugün yani pazartesi günü başlayacağını belirtti ancak Rusya'dan gelen açıklamada görüşmelerin salı günü olacağı vurgulandı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 323

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.