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28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

28 Mart 2022, Pazartesi 11:53
Ukrayna, Rusya'nın işgalini bitirecek olası anlaşmada Türkiye'nin güvenlik garantisi sağlayabilecek ülkeler arasında olduğunu açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin bitirilmesi için diplomatik çabalar sürerken, savaşın taraflarının İstanbul'da görüşecekleri duyuruldu.

Taraflar müzakere için toplanmadan önce Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Türkiye güvenlik garantisi verebilecek ülkeler arasında sayıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vldimir Zelenskiy'nin yardımcısı Ihor Zhovka, "Türkiye, gelecekte güvenliğimizin garantörü olabilecek ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Kiev yönetimi, gelecekte olası saldırı durumunda bir grup müttefikten koruma sağlayacak yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri istemişti.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in mutabık kaldıkları duyuruldu.

Ukrayna tarafı, müzakerelerin bugün yani pazartesi günü başlayacağını belirtti ancak Rusya'dan gelen açıklamada görüşmelerin salı günü olacağı vurgulandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ukrayna, Türkiye, açıklama
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  • Gültekin

    28.3.2022 12:18:55

    Acaba Türk Devletin garantisini istemekte bir oyun mu var, alacakları garanti ile Türkiye'yi savaşa hazırlıyorlar, bu hassas konunun çok iyi değerlendirilmesi gerekir, çünkü ortada ABD, AB, BM ve Nato gibi devletler, kurumlar varken bunların gücü savaşı durdurmaya yetmiyor da Türkiye'nin mi gücünü yeterli görüyorlar, burada bir oyun oynandığını düşünüyoruz.

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