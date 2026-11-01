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1 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Seyyanen zam ve refah payı şart

01 Kasım 2026, Pazar 01:27
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine, emeklilere zam ve refah payı yapılacağı konuşulduğunu belirterek, memur maaşlarına yapılan seyyanen artışın, aynı miktarda emekli maaşlarına da yansıtılması elzem elzem olduğunu, bunun birlikte refah payının da verilmesi gerektiğini söyledi.

2023 yılında memura yapılan 8.077 TL seyyanen zammın (Hali hazırda 25.100 TL olmuştur) emekli maaşına yansıtılmadığı için, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasında devasa bir uçurum oluştuğuna dikkat çeken Geylan, “Ömrünü devletin kamu hizmetini vatandaşımıza ulaştırmak için geçirmiş olan ve yaşamlarının son deminde insanca bir hayatı hak eden emeklilerimiz çok büyük bir ekonomik zorluğa mahkûm bırakılmış durumdadır. Bu kabul edilemez!” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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