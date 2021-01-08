"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Ukrayna, İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi

08 Ocak 2021, Cuma 11:56
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinin birinci senesinde İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın düşürülmesinin üzerinden 1 sene geçtiği vurgulanırken, kazada ölenlerin yakınlarının acısının paylaşıldığı ifade edildi.

İran'a olaya ilişkin tam ve detaylı bir açıklama yapması ve benzeri bir olayın önüne geçmek için önlemler alması çağrısı yapılan açıklamada, olaydan etkilenen Ukrayna, Afganistan, Kanada, İsveç ve Birleşik Krallık'ın adaletin tesisi ve kazada ölenlerin ailelerine tazminat konusunda İran'ı sorumlu tutacakları belirtildi.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Filistinlileri yok sayıyor

    BAE, Katar'a olan tüm sınırlarını yeniden açıyor

    İsrail tarafından gözaltına alındı

    Boeing, 2,5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek

    Ukrayna, İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi

    WhatsApp güncellemesi AB'yi etkilemiyor, Türkiye'deki kullanıcılar ise kabul etmek zorunda

    Zorbalık kaybetti, demokrasi kazandı

    Dünya genelinde son 24 saat

    'ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

    '25. Ek Madde devreye sokulsun'

    'Aşı iki doz olarak uygulanacaktır'

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u da mağlup etti

    İstanbul yeşile dönüyor

    Adaletsizlikler raporlaştı

    Yeter ki paranı getir

    Bakan Koca: Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor

    Her ay 1 kişi 1 saat belediye başkanı olacak

    Kobani olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi

    Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi Şehit eden sanık hakkında karar

    ABD'de son 24 saatte 276 bin vaka ve 4331 ölüm gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversiteler niye suskun?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gezi deyip geçenlere
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Din üzerinden siyaset”in vahim akıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    Kader, cebbar bir zalim midir?
    Şükrü BULUT

    İktidarı yanlış yerde arayan Türkiye muhalefeti…
    Faruk ÇAKIR

    Suları taşıyamadık...
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir
    Genel

    Zorbalık kaybetti, demokrasi kazandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.