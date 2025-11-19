"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2025 PERŞEMBE

Devletler çocuklara sözünü tutmadı

19 Kasım 2025, Çarşamba 23:49
Yazar Zeynep Uzunbay, kaleme aldığı Dünya Çocuk Hakları Günü Bildirisi’nde, Çocuk Hakları Sözleşmesine imza atan devletlerin bile çocukları koruma sözlerini yerine getirmediğini ifade etti.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzaladığı 20 Kasım 1989’dan bu yana her 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Çocuk Vakfı’nın her yıl yayınladığı Çocuk Hakları bildirisini bu yıl “Çocuk hakları, yetişkin yalanları” başlığıyla şair ve yazar Zeynep Uzunbay kaleme aldı. Uzunbay yazısında, yıllarca çocuklar üzerine pek çok araştırmalar, konferanslar ve etkinlikler yapılsa da bunların çocukların gerçek sıkıntılarını aşmakta yetersiz kaldığını ifade ederek, “Kendine zengin, kendine âdil, kendine çocuk olan zalimler yüzünden, bir uçurum çocukların hayallerini yutmaya devam ediyor.” sözleriyle çocuklukların yetişkin dünyasının adaletsizlikleri arasında giderek büyüyen bir uçurumun kenarına bırakıldığını vurguladı.

Devletler çocukları korumadı

Uzunbay bildirisinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imzasını koyup söz veren devletlerin bile çocukların haklarını korumadığını, çocukların en temel haklarından mahrum bırakıldığını yazdı. Kömür madenlerinde, yetişkinlerin giremediği tünellerde, tehlikeli işlerde çalıştırılan çocuklardan söz eden Uzunbay, Gazzeli çocukarı da unutmadı. “Bombalanan evlerde, yıkılan okullarda, susuz bırakılan kamplarda ölen Gazzeli çocukların istatistiğini tutuyoruz” diyerek, çocukların haklarını korumak yerine ölümlerinin sayıldığı acı bir tabloylu gözler önüne serdi.

Çocuk insanlığın vicdanıdır

“Her çocuk…” cümlelerinin, pratikte çocukları ayıran ve hayatlarına müdahale eden bir yetişkin tahakkümünü gizlediğini belirten yazar, “Yalan da, uçurum da durmadan büyüyor” değerlendirmesinde bulundu. “Çocukluk insanlığın ortak vicdanıdır” diyen Uzunbay “Çocukluğa sarılan, uçurumun üstüne yıkılmaz bir köprü yapmak için taş üstüne taş koyan, uyanmış ve sızlayan her “vicdan”a saygıyla…” ifadeleriyle bildiriyi sonlandırdı.

