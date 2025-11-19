İmralı tartışmaları gündem saptırmadır

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’de gündemi meşgul eden İmralı tartışmalarına eleştirerek, “Türkiye’nin sorunları da, umutları da İmralı’dan da Silivri’den de büyüktür” dedi.

Arıkan, kimin İmralı’ya gideceği, nasıl gidileceği veya kimlerle görüşüleceği yönündeki tartışmaların gündem saptırma çabası olduğunu, sürecin kişilere indirgenmesinin meseleyi sulandırdığını söyledi. “Komisyon mu İmralı’ya gitsin, İmralı mı Komisyon’a gelsin?” tartışmalarını “oyalamacadan ibaret” olarak değerlendiren Arıkan, toplumsal barış için gerekli tüm adımların hak ve adalet ekseninde bir an önce atılması gerektiğini söyledi. İstanbul - Seyhan Şentürk

